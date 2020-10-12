Внутри модуля МКС «Звезда» растет температура. Пару недель назад космонавты жаловались на холод. Кроме того, здесь зафиксировано небольшое падение давления. Нормальный режим в этом сегменте восстановят через несколько часов. Экипаж откроет люк в промежуточную камеру модуля. Ранее эту часть «Звезды» перекрыли из-за утечки воздуха. Отверстие в стене станции пока не нашли. Ситуация не представляет опасности для космонавтов. Не исключено, что на МКС доставят дополнительные объемы воздуха.