Около 7,3 млн американцев приняли участие в досрочном голосовании. Подсчеты провели социологический центр Edison Research и телеканал CNN.

Согласно данным исследования, в колеблющихся штатах больше голосов получили демократы. При этом телеканал отмечает, что о победе Демократической партии говорить рано, так как сторонники республиканской партии голосуют обычно в основной день.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Досрочное голосование идет уже три недели.