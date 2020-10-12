Крупнейшие банки Саудовской Аравии пришли к соглашению о слиянии

Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) купит своего конкурента Samba Financial Group. Сделка нужна Эр-Рияду для воплощения стратегии «Видение 2030» по диверсификации экономики. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщило агентство Bloomberg.

NCB заплатит 28,45 риала ($7,58) за каждую акцию Samba. Сумма сделки оценивается в 55,7 млрд риалов (почти $15 млрд). Акционерам NCB будет принадлежать 67,4% акций объединенной компании, акционерам Samba — 32,6%.

По информации агентства, это слияние является главным пунктом национальной программы «Видение 2030». В ее рамках Саудовская Аравия намерена осуществлять многомиллиардные инвестиции по всему миру, уменьшать зависимость королевства от нефти, диверсифицировать экономику, а также развивать здравоохранение, инфраструктуру, образование, туризм и др. Эта стратегия была объявлена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в 2016 году.

Подобная стратегия, по словам председателя совета директоров NBC Саида Аль Гамди, требует сильного финансового сектора. Крупнейшим акционером объединенного предприятия NBC-Samba с долей в 37,2% станет возглавляемый наследным принцем Аль Саудом государственный инвестиционный фонд.

Слияние саудовских банков станет крупнейшим в 2020 году. Совокупный объем активов новой финансовой группы составит $220 млрд, что сделает ее третьим кредитором в Персидском заливе.

По подсчетам слияние принесет новой компании около 800 млн риалов ежегодно (более $213 млн). Сделка должна быть закрыта в первой половине 2021 года. Аль Гамди станет управляющим директором группы, а нынешний председатель правления Samba Аммар Аль Худайри возглавит объединенный банк.

24 октября 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на форуме Future Investment Initiative, заявил, что если Ближний Восток преуспеет за пять лет, то «ренессанс произойдет здесь». По его словам, несмотря на различия экономик таких стран, как Кувейт, Бахрейн и Катар, регион через пять лет станет совсем другим. Египет, Иордания и Ирак также существенно преобразятся.