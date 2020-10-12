У берегов Туниса при крушении лодки погибли 11 нелегальных мигрантов

У берегов Туниса потерпела крушение небольшая лодка с нелегальными мигрантами из стран, расположенных южнее Сахары. Погибли по меньшей мере 11 человек, сообщило в воскресенье, 11 октября, Reuters.

По информации агентства, они пытались пересечь Средиземное море и добраться до итальянского острова Лампедуза. Трагедия произошла недалеко от города Сфакс на востоке Туниса. Береговая охрана обнаружила тела восьми женщин и трех детей. Еще семь человек удалось спасти. Власти предполагают, что на борту могло находиться до 30 человек. Продолжаются поиски пропавших.

11 января у берегов Турции в Эгейском море погибли 11 нелегальных мигрантов из-за затонувшей надувной лодки. Инцидент произошел в турецком районе Чешме. В лодке находились 19 человек, из них погибли трое взрослых и восемь детей. Остальные восемь мигрантов были спасены.