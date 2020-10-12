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Во Франции мортиры с фейерверками собираются прировнять к оружию

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В связи с участившимися нападениями на полицейских во Франции МВД страны намерено ограничить продажу мортир и батарей с фейерверками на территории государства. С соответствующим предложение выступил в воскресенье, 11 сентября, глава ведомства Жеральд Дарманен, сообщает BMF.TV.

По словам Дарманена, Министерство внутренних дел планирует в ближайшем законе по безопасности, который поступит на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента Франции — Ред.) 19 ноября обозначить подобную пиротехнику, как потенциальное оружие.

«С помощью таких фейерверков можно ранить и даже убить человека, нужно прекратить их продажу через интернет всем непрофессионалам и ввести наказание за это», — заявил он при посещении полицейского комиссариата, подвергшегося нападению большой группы неизвестных в ночь на воскресенье.

В ночь с 10 на 11 октября около 40 человек осадили полицейский участок в Шампиньи-сюр-Марн и на протяжении 10 минут обстреливали его мощными фейерверками. Некоторые из нападавших, вооруженные арматурой, пытались сломать входную дверь и разбили несколько машин на парковке у здания. Никто из стражей порядка в ходе инцидента не пострадал.

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