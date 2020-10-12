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44% крупного бизнеса допускает рассылку фишинга от своего домена

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У мошенников есть возможность рассылать фишинговые письма от имени 44% крупных российских компаний. Это позволяют сделать пробелы в настройках доменов организаций, рассказали «Известиям» в Bi.Zone.

Причем меньше всего думают о безопасности в этой части транспортные и торговые организации, а самыми защищенными оказались IT-компании и банки. Но даже среди кредитных организаций только 11% банков используют все настройки для защиты своих доменов от рассылки писем от имени компании. Конфигурация на их стороне предписывает автоматически блокировать поддельные письма на стороне получателя, что защищает его от атаки, пояснили «Известиям» в Positive Technologies.

Если у доменов компании внедрены и правильно установлены специальные настройки, то простейшие антифишинговые фильтры почтового клиента будут блокировать такие сообщения, уточнили в Bi.Zone.

Фирмы напрямую не отвечают за фишинг от своего имени, да и страдают от этого сторонние организации и обычные люди, поэтому и настройка доменов не всегда для них в приоритете, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С образом и подобием: 44% крупного бизнеса допускает рассылку фишинга

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