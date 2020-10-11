Появились кадры с места нейтрализации двух бандитов в Чечне

Обнародованы кадры с места спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне в воскресенье. Соответствующую видеозапись предоставили «Известиям» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России 11 октября.

На ролике видно, как оперативники рассматривают и изучают автоматы и пистолет, которые изъяли у бандитов.

Ранее в воскресенье информационный центр НАК сообщил, что в ходе режима контртеррористической операции удалось нейтрализовать двух бандитов.

Вооруженных преступников силовики обнаружили у поселка Берд-Юрт рядом с руслом реки Ассы, между Ингушетией и Чечней.

«Увидев силовиков, бандиты открыли огонь. Ответным огнем они были уничтожены», — отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли у бандитов два автомата Калашникова и один пистолет.