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В России предложили ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих

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Общественная палата России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, который предполагает ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Документ, направленный на имя заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, оказался в распоряжении «Известий».

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Проект также вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Так, тем, кто платит за съем дома или квартиры больше этого показателя, и будет положена субсидия.

По словам председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой, на программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней.

Она также добавила, что законопроект вводит единое понятие «социальный жилищный фонд», не подлежащее приватизации: квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, которые состоят на жилищном учете по средней цене, установленной субъектом.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 12 октября.

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