В Чечне ликвидировали двоих боевиков
В Чечне ликвидировали двоих вооруженных боевиков. Об этом сообщили в воскресенье, 11 октября, в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 23 августа, НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. В ходе спецоперации двое спецназовцев получили ранения.
Бандиты были сторонниками ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).
Ранее в этот же день на территории этого села ввели режим контртеррористической операции (КТО), который сняли после нейтрализации бандитов.
Новость дополняется