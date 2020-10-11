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В Чечне ликвидировали двоих боевиков

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В Чечне ликвидировали двоих вооруженных боевиков. Об этом сообщили в воскресенье, 11 октября, в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 23 августа, НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. В ходе спецоперации двое спецназовцев получили ранения.

Бандиты были сторонниками ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в этот же день на территории этого села ввели режим контртеррористической операции (КТО), который сняли после нейтрализации бандитов.

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