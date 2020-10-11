В Таиланде при столкновении поезда с автобусом погибли 20 человек

Как минимум 20 человек погибли и более 30 получили различные травмы после того, как грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда. Об этом 11 октября сообщило агентство Post Today со ссылкой на заявление Управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао.

В автобусе находились 60 пассажиров, он следовал из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао. По предварительной информации, это рабочие одной из фабрик Самутпракана.

В управлении также уточнили, что ДТП произошло примерно в 08:00 по местному времени (04:00 мск).

Водитель автобуса, несмотря на работающий семафор, попытался проехать переезд перед приближающимся поездом. При этом шлагбаума перед железнодорожными путями не было. Пострадавших в результате столкновения госпитализировали, родственникам погибших будет оказана психологическая помощь.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

16 мая сообщалось, что в Индии в результате столкновения двух грузовиков погибли 24 рабочих-мигранта, еще десятки людей пострадали.