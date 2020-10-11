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В Приморье показали снимки старейшего «леопарда-кинозвезды»

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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» опубликовали на странице организации в Instagram снимки одного из старейших животных и рассказали, как различить этих больших кошек.

Отмечается, что леопарда зовут Охотск, ему около 10 лет, на данный момент он один из старейших леопардов нацпарка. Сотрудники парка заявили, что он «уверенный в себе, неотразимый и великолепный».

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«Если бы среди леопардов были кинозвезды, этот красавец точно был бы на всех таежных киноафишах», — говорится в сообщении «Земли леопарда».

Пользователи социальной сети в комментариях к посту спросили, как можно различить Охотска и его собратьев. Представители парка заявили, что делать это необходимо по пятнам, так как рисунок на шкуре уникален для каждого животного, как отпечатки пальцев у человека.

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