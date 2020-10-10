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Массовое ДТП с пострадавшими случилось под Севастополем

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Под Севастополем 9 октября произошла авария с пятью автомобилями. Три человека пострадали, в том числе четырехлетний ребёнок.

«В 19:45 водитель 1986 года рождения, управляя легковым автомобилем BMW, двигался со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая по автодороге Севастополь – Инкерман. По левой полосе при обгоне справа совершил столкновение с впереди идущим по правой полосе грузовым автомобилем Renault под управлением водителя 1980 года рождения. После столкновения с автомобилем BMW по инерции столкнулся с автомобилем Lada под управлением водителя 1997 года рождения, которого, после столкновения развернуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1987 года рождения, движущимся во встречном направлении, и автомобилем BMW», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», в больницу с различными травмами были доставлены водитель BMW, пассажиры автомобиля Lada 1987 года рождения и 2016 года рождения.

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