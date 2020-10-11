Элитные части: что нашли египтяне в древних саркофагах

В Египте недалеко от Каира на днях было обнаружено почти шесть десятков саркофагов, возраст которых превышает 2,6 тыс. лет. По данным Министерства по делам древностей, все гробы находятся в отличном состоянии, материалы, из которых они изготовлены, сохранили свой естественный цвет. Как проходили раскопки — в фотогалерее «Известий»