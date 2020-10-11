Элитные части: что нашли египтяне в древних саркофагах

В Египте недалеко от Каира на днях было обнаружено почти шесть десятков саркофагов, возраст которых превышает 2,6 тыс. лет. По данным Министерства по делам древностей, все гробы находятся в отличном состоянии, материалы, из которых они изготовлены, сохранили свой естественный цвет. Как проходили раскопки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Раскопки в древнем некрополе Саккара начались еще два месяца назад
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Фото: Getty Images/picture alliance/Oliver Weiken
Сначала на глубине 11 м была обнаружена первая погребальная, в ней находилось 13 запечатанных гробов
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Фото: Getty Images
Саркофаги имели форму человеческого тела и были покрыты древними надписями и изображениями
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Фото: Getty Images/picture alliance/Oliver Weiken
Позже археологи обнаружили еще две шахты глубиной 10 и 12 м
В некрополе кроме саркофагов было найдено множество артефактов — различных амулетов, погребальных фигурок, а также 28 статуэток бога Птаха, одного из сотворителей мира, покровителя искусств и ремесел
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Фото: Getty Images/picture alliance/Fadel Dawood
Бронзовая статуэтка бога Нефертума, сына Птаха и покровителя растительности, изготовлена из бронзы и украшена драгоценными камнями — бирюзой, лазуритом и красным агатом. На ее основании выгравировано имя владельца — Бади Амун
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Фото: Getty Images/picture alliance/Oliver Weiken
Все находки после детального изучения будут переданы в Большой египетский музей
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