Гассиев показал видео своей тренировки перед боем с Джонсоном

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев показал, как проходят его тренировки перед поединком с американским соперником Кевином Джонсоном за титул WBA International. Запись спортсмен выложил 10 октября на своей странице в Instagram.

«Продолжаем подготовку в Кисловодске», — написал он.

Накануне спортсмен также поделился с подписчиками подробностями своей подготовки. На опубликованном видео он жонглирует специальными набивными мячами для силовых упражнений — волболами.

Ранее 8 октября Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.