Чемпион M-1 Рамазан Эмеев дал прогноз на бой Гассиева с Джонсоном

Российский боксер Мурат Гассиев, который 31 октября в Сочи проведет поединок с американцем Кевином Джонсоном, обладает большим стремлением к победе и скоростью ударов. Таким образом его охарактеризовал боец смешанного стиля, чемпион М-1 в средней весовой категории Рамазан Эмеев, сообщает 10 октября телеканал РЕН ТВ.

«В последнее время небольшая пауза была. Видимо, из-за травм. Сейчас, как я понял, всё хорошо. Он голоден, он стремится к победе. Он стремится к этому бою. Я думаю, в этом бою он будет гораздо быстрее, чем Джонсон. Джонсон старше, но очень опытный. В супертяжелом весе поединок может закончиться с одного удара», — отметил Эмеев.

По его мнению, победа достанется именно Гассиеву, и решающим фактором в этом станет точность ударов.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. Последним соперником Гассиева стал Александр Усик, поединок состоялся 21 июля 2018 года. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей.

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.