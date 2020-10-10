Построенный 60 лет назад путепровод реконструируют в Ульяновске

В Ульяновске планируют реконструировать путепровод в створе улиц Кирова–Локомотивная, построенный в 60-х годах прошлого века. Разработку проектно-сметной документации завершат в 2021 году.

Как рассказал директор МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов, на путепроводе установят современное освещение и шумозащитные экраны, а под ним обустроят безопасный пешеходный переход. Движение транспорта на время реконструкции закрывать не будут, но его придется ограничить. Временный объезд организуют по улицам Портовой и Нагорной, пишет 1ul.ru.

Согласно планам, автодорогу расширят до четырех полос, что положительно скажется на пропускной способности, отметил глава Ульяновска Сергей Панчин. Также рабочие заменят балки, опоры, пролетные строения и перенесут трамвайные пути.

Завершить разработку проектно-сметной документации должны в 2021 году. Реализовать проект планируется за 2023–2024 годы.

По словам губернатора Сергея Морозова, как только планы реконструкции пройдут госэкспертизу, регион направит в Минтранс России заявку на включение объекта в федеральную программу «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее, в октябре, сообщалось, что в Ульяновске планируют построить новую дорогу — въезд в микрорайон «Искра». Его хотят обустроить от проспекта Нариманова по Лесному проезду.