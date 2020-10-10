Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19
Общество
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Кульков
Мир
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Мир
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
Спорт
У футболиста сборной России Фернандеса заподозрили коронавирус

Построенный 60 лет назад путепровод реконструируют в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске планируют реконструировать путепровод в створе улиц Кирова–Локомотивная, построенный в 60-х годах прошлого века. Разработку проектно-сметной документации завершат в 2021 году.

Как рассказал директор МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов, на путепроводе установят современное освещение и шумозащитные экраны, а под ним обустроят безопасный пешеходный переход. Движение транспорта на время реконструкции закрывать не будут, но его придется ограничить. Временный объезд организуют по улицам Портовой и Нагорной, пишет 1ul.ru.

Согласно планам, автодорогу расширят до четырех полос, что положительно скажется на пропускной способности, отметил глава Ульяновска Сергей Панчин. Также рабочие заменят балки, опоры, пролетные строения и перенесут трамвайные пути.

Завершить разработку проектно-сметной документации должны в 2021 году. Реализовать проект планируется за 2023–2024 годы.

По словам губернатора Сергея Морозова, как только планы реконструкции пройдут госэкспертизу, регион направит в Минтранс России заявку на включение объекта в федеральную программу «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее, в октябре, сообщалось, что в Ульяновске планируют построить новую дорогу — въезд в микрорайон «Искра». Его хотят обустроить от проспекта Нариманова по Лесному проезду.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020