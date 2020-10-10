Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии

Гражданка Швейцарии, которая в течение четырех лет находилась в заложниках в Мали, была убита, по предварительным данным, сторонниками террористической организации «Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим» (запрещена в России). Об этом швейцарский МИД сообщил в пятницу, 9 октября.

По информации внешнеполитического ведомства, информация об убийстве заложницы была получена от французских властей, которые получили ее, в свою очередь, от освободившегося из плена гражданина Франции.

По предварительным данным, гражданка Швейцарии была убита около месяца назад похитителями из исламистской террористической организации. Обстоятельства убийства женщины на данный момент не выяснены.

Власти Швейцарии совместно с МИДом работают над тем, чтобы узнать подробности убийства заложницы, а также выяснить местонахождение ее останков. С этой целью ведомство намерено обратиться к переходному правительству в Мали.

В министерстве добавили, что власти Швейцарии совместно с международными партнерами и властями Мали четыре года работали над освобождением и возвращением женщины на родину.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.