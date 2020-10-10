Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан в ходе переговоров глав МИДов в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров.

Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и убитыми.

Кроме того, Лавров добавил, что Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.