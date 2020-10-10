Журналистка Елена Дикун умерла на 59-м году жизни

Журналистка Елена Дикун ушла из жизни в возрасте 58 лет, сообщила в пятницу, 9 октября, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Цвей.

«Подтверждаю, Елена умерла 2 часа назад», — приводит ее слова ТАСС.

В окружении Дикун агентству рассказали, что у журналистки был рак.

Елена Дикун родилась 2 августа 1962 года. С 1996 по 2000 гг. была кремлевским корреспондентом «Общей газеты». Затем — пресс-секретарем Союза правых сил, начальником департамента по связям с общественностью «Открытой России». Дикун также была советником бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Более пяти лет проработала в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. Занималась подготовкой выставок и книг на основе фотографий агентства.