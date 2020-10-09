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Промежуточные итоги проекта «Народный бюджет» подвели в Тульской области

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В Тульской области в 2020 году запланировано реализовать 348 заявок по программе «Народный бюджет». Промежуточные итоги подвел зампредседателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Антон Агеев.

Как сообщает региональное правительство, на данный момент по 238 заявкам работы завершены, еще по 97 продолжаются и по 13 начнутся в ближайшее время. Общая стоимость их реализации составляет 526 млн рублей, пишет газета «Тульские известия».

«В этом году успешно завершается реализация проекта 2020 года. В ноябре будет проведен опрос жителей, чтобы определить, насколько они довольны реализацией всех этапов проекта и качеством выполненных работ», - сказал Агеев.

В следующем году планируется реализовать 330 заявок на общую сумму 545 млн рублей.

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления также намерено модернизировать электронный сервис «Народного бюджета» и сделать проект более интерактивным. В частности, на 2021-й запланирован запуск специального мобильного приложения для участия в программе.

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