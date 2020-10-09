Альбом Леонида Агутина выдвинут на «Грэмми» в пяти номинациях

Первый раз — и сразу в пяти номинациях. Леонид Агутин — в лонг-листе «Грэмми».

Российский музыкант выдвинут на лучший альбом года, на лучший латинский поп-альбом, на лучший дуэт, на лучшую аранжировку и на лучшее видео.

La Vida Cosmopolita — первый испаноязычный альбом Агутина. Над диском работали музыканты из восьми стран, это хорошо видно на клипе Leonid Agutin & Jon Secada — Ella (Video Oficial). Войдет ли работа в шорт-лист, станет известно в декабре.