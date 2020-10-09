Первые пять туров чемпионатов Испании и Италии собрали 55 млн просмотров на площадках Mail.ru Group

Трансляции первых пяти туров чемпионатов Испании и Италии по футболу в «Одноклассниках», «ВКонтакте», на «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru» собрали более 55 млн просмотров. За две недели, которые Mail.ru Group показывает Ла Лигу и Серию А в полном объеме, матчи онлайн посмотрели более 16 млн зрителей.

За год интерес российских болельщиков к итальянскому и испанскому футболу заметно вырос. В частности, общее количество просмотров увеличилось в этом сезоне на 23% по сравнению с первыми пятью турами в сезоне-2019/20, который во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на «Спорте Mail.ru» транслировала компания «Телеспорт».

Кроме того, пользователи стали чаще смотреть футбол с помощью умных телевизоров: число просмотров в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV в этом сезоне в пять раз превысило показатели прошлого года.

Самые популярные матчи Ла Лиги этого сезона на данный момент — игры с участием «Барселоны». Трансляции матчей сине-гранатовых с «Вильярреалом», «Севильей» и «Сельтой» болельщики суммарно посмотрели более 2,7 млн раз. Из игр Серии А наибольшее внимание зрителей на площадках Mail.ru Group привлек матч «Рома»–«Ювентус», который собрал почти 2 млн просмотров.

Интересно, что трансляции чемпионата Испании оказались более популярными среди болельщиков: их посмотрели более 31,5 млн раз, а игры итальянской Серии А — порядка 23,3 млн раз.

В конце сентября Mail.ru Group приобрела права на онлайн-трансляцию Ла Лиги и Серии А сезона-2020/21 и транслирует все матчи бесплатно. Футбол можно смотреть на площадках компании — «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru» — в полном объеме: за сезон зрители увидят более 1,6 тыс. часов прямых эфиров, а также видео с лучшими моментами и другие материалы.