Александр Некрасов назначен сенатором от Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в пятницу, 9 октября, подписал указ о наделении депутата Госдумы Александра Некрасова полномочиями члена Совета Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее должность сенатора с сентября 2015 года занимал Виктор Павленко. Указ о прекращении его полномочий губернатор также подписал в пятницу.

Некрасов в 2016 году был избран депутатом Госдумы в составе партии КПРФ. В пятницу Некрасов встретился с Цыбульским. Он поблагодарил главу региона за доверие, отметив, что в ближайшее время представит программу действий на следующие несколько лет.

В сентября Цыбульский набрал 69,95% голосов по итогам единого дня голосования.