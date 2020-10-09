Два человека пострадали при столкновении машины с деревом в Липецкой области

В Лебедянском районе Липецкой области иномарка столкнулась с деревом. Пострадали мужчина и женщина, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Липецк–Данков. По предварительным данным, 28-летний водитель Kia потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево, пишет GOROD48.

В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки — 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Их госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 1347 нарушений правил дорожного движения. За вождение в пьяном виде привлечены девять водителей. Также произошло 25 случаев механического столкновения машин, в которых никто не пострадал.