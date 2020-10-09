Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах с армянской стороны. Ударам подвергаются населенные пункты в трех районах вокруг Нагорного Карабаха: Геранбойский, Тертерский и Агдамский. Омбудсмен из Карабаха заявил, что Азербайджан несколько раз ударил по гражданским объектам в Степанакерте. О пострадавших Баку не сообщает. При этом Армения заявила о гибели еще 26 военных. В четверг Армения завила об уничтожении семи беспилотников противника. Баку эту информацию не подтвердил.