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Захватившего мать и пятерых детей мужчину задержали в Красноярском крае

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Полиция задержала жителя Красноярского края, взявшего в заложники знакомую и ее пятерых детей. Об этом сообщило краевое управление МВД в пятницу, 9 октября.

В полицию поступило сообщение, что в поселке Тасеево нетрезвый и неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал в доме знакомой. После прибытия стражей порядка он начал вести себя агрессивно, повредил топором служебную машину и закрылся в доме, где находилась женщина и ее дети, удерживая их.

В ходе переговоров сотрудники МВД смогли отвлечь и задержать мужчину. Заложники не пострадали.

Местное издание «Красноярск Онлайн» сообщает, что в ходе инцидента пострадал местный участковый — он получил ранение топором в ногу. По его сведениям, задержанный не является отцом детей. При этом региональное издание «Подъем» в своем Telegram-канале называет потерпевшую его девушкой.

В конце августа в Ставропольском крае Следственный комитет возбудил дело против мужчины, захватившего в заложники собственную восьмимесячную дочь. Он поссорился с гражданской женой, выгнал ее на улицу, а сам заперся в доме вместе с ребенком и требовал 70 тыс. рублей за освобождение дочери.

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