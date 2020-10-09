В России оплату по биометрии хотят запустить до конца года

В России оплату по биометрическим данным хотят запустить до конца года. Законопроект находится в стадии принятия в Госдуме. После сервис станет доступен в продуктовых магазинах и вендинговых автоматах.

Пилотный проект уже тестируется в одной из крупнейших торговых сетей. Сейчас слепки лица и голоса из государственной биометрической системы применяют для удаленного открытия вкладов. Разработчики уверены: технология удобна для покупателей. К примеру, оплатить товар можно будет даже без карты или смартфона. Для использования сервиса клиенту нужно сдать данные в единую биометрическую систему.

Вместе с тем, новая функция несёт риски такие, как утечки данных, мошенничества с покупками. Однако многие эксперты считают, что «украсть» лицо гораздо сложнее, чем банковскую карту. В системе распознавания есть опция обеспечения безопасности. Liveness Detection способна по камере отличить фото от живого человека.