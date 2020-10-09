Студенты ТГМУ из Индии провели пикеты против коррупции в вузе

В Москве 8 октября студенты из Индии провели одиночные пикеты против коррупции в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ). Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает НСН.

Как рассказал представитель иностранных студентов Валерий Стоцкий, индийцы намерены и дальше проводить пикеты у зданий посольства своей страны в Москве, Следственного комитета (СК) и Министерства науки и высшего образования России.

По его данным, в Тверской области более 15 лет работала мошенническая схема, основанная на многократном завышении стоимости обучения в ТГМУ для студентов из Индии. Деньги с иностранных абитуриентов собирались наличными сразу за несколько лет вперед. А обучение носило формальный характер, при котором даже отстающих студентов не отчисляли из университета.

Сейчас студенты обвиняют руководство университета и местных чиновников в том, что они несколько лет покрывали мошенническую компанию-посредника — ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед».

«Мы хотим, чтобы глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело в Твери, по которому студенты проходят как потерпевшие по мошенничеству», — заявил Стоцкий.

Дело расследуют почти год и движения по нему нет. Потерпевшая сторона настаивает на передаче дела в суд, добавил он.

«Мы бы хотели, чтобы ТГМУ заключил с индийцами не трехсторонние, а двусторонние договора. Чтобы перестал существовать посредник, который, привлекая иностранных студентов, себе забирает львиную долю их денежных средств», — объяснил он, добавив, что посредник скрылся и якобы не перевел средства вузу, в то время как в ТГМУ считают, что студенты не оплатили учебу.

Трения между иностранными студентами и вузами Тверской области продолжаются уже много лет. В 2016 году Заволжский суд Твери рассматривал иск индийца Санджайкумара Шивчарана Гаутама к ТГМУ и фирме «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед». Предметом иска было заключение прямого договора между студентом и вузом.

«Истец подписал договор, составленный на русском языке, которым на тот момент не владел, переводчик на момент подписания договора не присутствовал. Не имея возможности ознакомиться с текстом договора, истец не предполагал, что договор является трехсторонним», — говорилось в иске.

Тверское правосудие тогда отказалось удовлетворить требования индийца, мол, сам виноват, что подписывал, но из вердикта суда становится понятно, сколько в реальности платили иностранцы за обучение в Твери.

Так, Гаутаме и его семье образование в ТГМУ обходилось в $5000 в год (306 тыс. рублей по среднегодовому курсу), в то время как официальная стоимость обучения по специальности «Лечебное дело», на которой учился индиец, составляла 85 тыс. рублей. Деньги получал не университет, а еще одна прокладка, юридическое лицо — «Рус Эдьюкейшен». В 2019 году Гаутаму отчислили с пятого курса ТГМУ «за неуспеваемость».

В настоящее время в Центральном районном суде Твери рассматривается коллективный иск граждан Индии, обучающихся в ТГМУ, к руководству вуза. Студенты третьего-шестого курсов уже признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Их вынуждали заключать трехсторонние договоры через компанию-посредника «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед», которая завышала в подложных документах стоимость обучения в несколько раз.

Руководство вуза до сих пор отказывается выдать индийцам на руки копии подписанных договоров.

В июле индийские студенты направили открытое видеообращение на русском и английском языках в Минобрнауки РФ, Минздрав и правоохранительные органы. В нем они обвинили экс-ректора вуза Михаила Калинкина и компанию «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед» в использовании фейковых сайтов ТГМУ и подделке финансовой документации для заключения трехсторонних договоров на оказание платных образовательных услуг.

«Вуз с нами не коммуницирует по этому поводу, считает, что все в рамках действующего законодательства. Городские и областные власти также не обращают внимания, они считают, что это не их зона ответственности, им наплевать на студентов из Индии и на репутацию России в этой некрасивой истории», — посетовал Стоцкий.

В ректорате ТГМУ получить ответ не удалось. Направлены запросы в Минздрав, Минобрнауки и правительство Тверской области. В министерстве образования области ответили, что медвузы относятся к Минздраву.