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Ученые предупредили о многодневной магнитной буре

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Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о пятидневной магнитной буре во второй декаде октября. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение института.

По прогнозу специалистов, 21 октября начнется магнитная буря класса G1, которая продлится до 24 октября. В этот же день она перерастет в среднюю бурю класса G2. Магнитосфера земли придет в норму только 29 октября, пишет НСН.

Как напоминает телеканал «Звезда», классификация магнитных бурь предполагает пять уровней — от G1 до G5. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергетических систем и повлиять на миграции животных и птиц, пишет сайт kp.ru. Бури классом выше могут нарушить работу GPS-навигации, коротковолновую связь, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.

Помимо этого, повышенная солнечная активность, которая обычно вызывает магнитные бури, может сделать северное сияние более видимым для жителей южных широт, сообщает телеканал «360».

8 октября синоптики пообещали москвичам продолжение золотой осени благодаря устойчивому антициклону. На протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода.

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