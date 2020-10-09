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Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новом фильме Marvel

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч появится в образе Доктора Стрэнджа в третьем фильме о Человеке-пауке от Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reported в четверг, 8 октября.

По информации издания, в «Человеке-пауке 3» Стрэндж выступит в качестве наставника Питера Паркера, который остался без опекуна после смерти Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Мстители: Финал».

Камбербэтч сначала снимется в третьем фильме о Человеке-пауке с Томом Холландом, а затем приступит к съемкам в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» режиссера Сэма Рейми.

«Доктор Стрэндж» является американским супергеройским фильмом о персонаже из комиксов Marvel. Мировая премьера первой части фильма состоялась в октябре 2016 года. Режиссером фильма был Скотт Дерриксон.

Как пишет REGNUM, ранее стало известно, что Marvel в ближайшее время может возобновить съемки третьей части «Человека-паука». Пока нет информации о полном названии и сроках выхода ленты на экраны.

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