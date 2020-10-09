Диетолог рассказала о правильном употреблении творога

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, как правильно употреблять в пищу творог. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, взрослым людям лучше есть творог по утрам, поскольку он задерживает жидкость. Вечером же творог как источник белка лучше есть кормящим матерям и детям. Рассказала диетолог и о том, какие продукты лучше всего сочетаются с творогом.

По словам специалиста, творог хорошо сочетается с зеленью, поскольку к продукту с большой пищевой ценностью присоединяются еще хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Полезен творог с ягодами, со сметаной — это сочетание улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция в организме, пишет RT.

Между тем Мухина отметила, что лучше не добавлять в творог сахар, поскольку он увеличивает калорийность продукта и приводит к нарушению углеводного обмена. Также Мухина предупредила, что лучше избегать соли и перца, пишет телеканал «360».

Также она указала на то, что есть нужно только натуральный продукт. Для этого нужно выяснить, присутствует ли в твороге крахмал, капнув туда йод. В случае если капелька станет синей, можно говорить о том, что творог фальсифицированный.

«Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат: производитель обманывает своего потребителя», — пояснила диетолог.

При выборе правильного творога следует понимать, что он не должен иметь резкий и кислый запах.

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