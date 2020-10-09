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Американский подросток собрал дома работающий ядерный реактор

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Двенадцатилетний подросток из американского города Мемфис (штат Теннесси) Джексон Освальт самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор. Об этом сообщает издание Unilad.

В результате школьник попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой человек, достигший такого результата. По данным издания, подростка вдохновил пример другого американца, Тэйлора Уилсона, который построил термоядерный реактор в возрасте 14 лет.

Джексон рассказал, что работал над проектом два года и всё делал самостоятельно, несмотря на сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться во время сборки реактора.

«Этот проект был очень непростым. Я бы сказал, что самым сложным было сделать герметичную изоляцию камеры, поэтому я потратил на это около полугода», — рассказал Освальт.

В ноябре 2019 года британский изобретатель Ричард Браунинг пролетел над Ла-Маншем в реактивном костюме. Изобретатель, которого называют «железным человеком», разогнался до скорости в 136 км/ч и тем самым побил свой собственный рекорд из Книги Гиннесса.

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