Движение на плотине Волжской ГЭС восстановят в ноябре

В Волгоградской области завершается второй этап реконструкции мостового перехода через Волжскую ГЭС. Полностью восстановить движение между Волжским и Волгоградом планируется до 20 ноября.

Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник участка по ремонту моста Геннадий Плетнев, подрядчик вышел на завершающую стадию. Два участка протяженностью 572 м и 884 м почти заасфальтированы.

Помимо укладки асфальта рабочие выполняют ряд других работ. Например, на верхнем бьефе они установят антивандальное ограждение, а на новом дорожном покрытии заделают швы и стыки.

В ремонтных работах задействованы 80 человек и 10 единиц спецтехники.

Ранее в октябре сообщалось, что в Волгоградской области с опережением графика завершили ремонт четырех участков федеральных трасс. Работы проводились в Светлоярском, Дубовском, Калачевском и Новоаннинском районах. Проектом занималось подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград».