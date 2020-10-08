Еще один немецкий ангар аэродрома снесут на Балтийской косе

В Калининградской области на Балтийской косе сносят еще один немецкий ангар аэродрома «Нойтиф». Об этом «Калининград.Ru» сообщила директор музея «Старый люнет» Валерия Надымова.

«Документы разрешительные у них есть. Во вторник, 6 октября, примерно начались работы. Сейчас уже, по-моему, его снесли. Основная балка несущая вроде упала с грохотом», — рассказала Надымова.

Также она отметила, что состояние самого дальнего от паромной переправы анграра было хорошее. Его длина составляла более 100 м.

По данным «Калининград.Ru», в феврале 2020 года собственник начал разбирать крышу ангара № 1. Тогда произошло обрушение конструкций кровли, никто не пострадал. Позже прокуратура потребовала приостановить снос. Демонтаж продолжили в августе.

Ангар № 2 признан выявленным объектом культурного наследия.

По данным портала Prussia39, аэродром «Найтиф» был сооружен в северной части Балтийской косы в 1937–1939 годах. Он имел две взлетно-посадочные полосы, гидрогавань, три ангара для самолетов и два для вспомогательной техники. После войны аэродром использовался ВВС ВМФ СССР.