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Тренажерный комплекс для инвалидов создали в Ростовской области

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В городе Морозовск в Ростовской области открыли комплекс уличных тренажеров для инвалидов. Об этом сообщает региональное правительство.

Стоимость реализации проекта составила 1,8 млн рублей. Тренажеры антивандальные, они предназначены преимущественно для инвалидов, но на них также могут заниматься люди пожилого возраста и молодежь, уточняет RostovGazeta.

В правительстве отмечают, что люди старшего поколения предпочитают маятниковый тренажер, твистер и пресс-скамью. Молодежь при этом оценила упражнения на разноуровневых рукоходах.

В сентябре правительство Ростовской области сообщало, что жители региона имеют возможность предложить объекты для благоустройства в 2022 году. Принять участие в голосовании может любой желающий, в приоритете общественные территории, площадь которых не превышает 1 га.

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