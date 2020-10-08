Аллею ясеней высадят в Ижевске

В Ижевске до конца октября появится аллея ясеней. Вдоль дорог на улицах Сабурова и Архитектора Берша высадят 141 саженец.

Как сообщает сайт городской администрации, своеобразную зеленую зону создадут по результатам конкурса по инициативному бюджетированию. На улицах высадят уже взрослые деревья высотой около 4 м.

По завершении работ в городе будет насчитываться около 170 ясеней, пишет ИА «Сусанин».

По данным агентства, местные жители два года соревнуются между домами. Они высаживают клумбы, кустарники, изготавливают композиции. Дом-победитель получает сертификаты от застройщика на покупку садовых принадлежностей или рассаду.