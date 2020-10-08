Города Свердловской области получат 1,5 млрд рублей на благоустройство

На развитие комфортной городской среды в городах Свердловской области в 2021 году потратят 1,58 млрд рублей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального правительства в четверг, 8 октября, сообщает информационный портал региона.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, средства направят на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Отбор на получение средств был проведен на основании конкурсных заявок муниципалитетов. По итогам средства из областной казны распределили между 41 территорией, пишет ТагилСити.ру.

Наибольшую сумму в размере 243 млн рублей получит Нижний Тагил. Каменск-Уральскому выделили 198 млн рублей, а Екатеринбургу — 134,3 млн рублей.

В начале сентября сообщалось, что в Свердловской области перевыполнили план по нацпроектам. Годовых показателей по 58 пунктам регион достиг за шесть месяцев, практически все они относятся к социальной сфере и сфере поддержки малого и среднего бизнеса.