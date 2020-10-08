Прямой эфир
Сюжет:

Города Свердловской области получат 1,5 млрд рублей на благоустройство

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На развитие комфортной городской среды в городах Свердловской области в 2021 году потратят 1,58 млрд рублей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального правительства в четверг, 8 октября, сообщает информационный портал региона.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, средства направят на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Отбор на получение средств был проведен на основании конкурсных заявок муниципалитетов. По итогам средства из областной казны распределили между 41 территорией, пишет ТагилСити.ру.

Наибольшую сумму в размере 243 млн рублей получит Нижний Тагил. Каменск-Уральскому выделили 198 млн рублей, а Екатеринбургу — 134,3 млн рублей.

В начале сентября сообщалось, что в Свердловской области перевыполнили план по нацпроектам. Годовых показателей по 58 пунктам регион достиг за шесть месяцев, практически все они относятся к социальной сфере и сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020