TEDxKrasnayaPolyanaSalon: в Москве обсудят этичную моду

9 октября в рамках TEDxKrasnayaPolyanaSalon состоится online-конференция «Почему это важно? Этичная мода», посвященная теме sustainability. В формате TED Talks 10 спикеров из разных стран расскажут о своем опыте и представят идеи по sustainability — устойчивому развитию индустрии моды. Начало конференции в 15:00 на сайте и в официальной группе TEDxKrasnayaPolyana крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ «ВКонтакте».

Ведущая конференции Мари Лист — популярный fashion-инфлюенсер и звезда стритстайла из Нью-Йорка с более чем 1 млн подписчиков в Instagram, появлялась в топах известных мировых СМИ, таких как Vogue, Harper's Bazaar, Forbes, Glamour, сотрудничает с крупнейшими люксовыми fashion-брендами. Мари активно развивает и поддерживает тему sustainability на своих платформах, ее идеи в этой области были отмечены Стеллой Маккартни во время Green Carpet Fashion Awards в Милане.

Спикеры конференции:

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и соучредитель Фонда моды, Россия;

Патрик Даффи, основатель Global Fashion Exchange, сооснователь SwapChain и Circular Fashion Summit, Великобритания;

Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins, Великобритания;

Дарья Шаповалова, бизнесвумен, журналистка, общественная деятельница, основательница международной платформы по продаже виртуальной одежды Dress-X, Украина;

Глория Вавамунно, художница, арт-директор и основатель Kampala Fashion Week, член совета директоров Fashion Council Uganda, Уганда;

Татьяна Нудельман, основатель проекта про индустрию fashion-ресейла «Ничего Нового», Россия;

Кацума Мори, основатель концептуальных бутиков BUNKER TOKYO и BUNKER TOKYO SUSTAINABLE, Япония;

Тимо Хельгерт, немецкий художник, известный своими виртуальными инсталляциями, основатель агентства Vacades и резидент Adobe, Германия;

Нина Сенская, дизайнер одежды, автор Инстаграм-блога об устойчивой моде @statussustainable, Финляндия;

Паола Пинна, digital- и 3D-художница, основательница Paola Pinna Studio, Италия.

Среди тем выступлений спикеров — «Триллион вещей на свалках: есть только одно решение проблемы»; «Make It Sexy: как наши желания формируют этичное мышление»; «Почему люди считают, что они не креативны, и как это изменить»; «Маленькие подвиги для большого будущего»; «Наши гардеробы не спасут мир, но могут его изменить» и многие другие.

«Поддержка проектов, работающих в сфере этичной моды, уже длительное время является одним из приоритетных направлений деятельности Национальной палаты моды и Фонда моды. Несколько сезонов назад в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia мы отказались от демонстрации натуральных мехов. Тесное взаимодействие с локальными брендами со всего мира показало нам, что пришло время для начала большого международного диалога. TEDx всегда был площадкой для идей, достойных распространения, поэтому мы объединились, чтобы познакомить как можно большее количество людей с концепцией sustainability», — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды.

Как и участникам лектория, Mercedes-Benz очень близка тема экоустойчивого развития. В частности, одним из ключевых аспектов бизнес-стратегии Mercedes-Benz AG является электрическая мобильность. В рамках стратегии Ambition 2039 Mercedes-Benz работает над тем, чтобы через 20 лет предложить новый парк легковых автомобилей с нулевым выбросом CO2. Одним из важных аспектов экоустойчивой мобильности является открытость. Вот почему Mercedes-Benz AG является первым производителем автомобилей премиум-класса, чьи цели по защите климата были научно подтверждены в рамках инициативы SBTI. Это означает, что компания соответствует требованиям Парижского всемирного климатического соглашения.

Для Daimler экоустойчивость означает вовлеченность и участие всех заинтересованных сторон на долгосрочной основе: клиентов, сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и общества в целом. Основой для этого является экоустойчивая бизнес-стратегия. Таким образом, компания берет на себя ответственность за экономические, экологические и социальные последствия своей коммерческой деятельности на всех ее этапах.