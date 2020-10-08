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Нарколог назвал способ уменьшить число алкоголиков в стране

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Запрет рекламы безалкогольного пива не телевидении поможет сократить число алкоголиков в стране, рассказал «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии врач-нарколог Руслан Исаев в четверг, 8 октября.

По его словам, пивные компании используют рекламу безалкогольного пива в качестве продвижения своих алкогольных напитков.

Больше не наливать: готовится запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л
Нижняя палата рассмотрит этот законопроект в октябре

«Человек не вдумывается (во время рекламы — Ред.) безалкогольное перед ним пиво или нет. Он смотрит на образ бутылки определенного бренда. Фактически происходит реклама бренда пива, а не его конкретной продукции», — сказал врач-нарколог.

Рекламу можно даже не запрещать полностью, а просто ужесточить временные рамки, перенеся показ на ночное время, отмечает, Исаев.

«Во время показа футбольных матчей очень большой объем рекламы безалкогольного пива. Перенос рекламы на ночное время с одной стороны позволит сохранить рекламодателей, с другой стороны отсечет значительную часть аудитории, в том числе подростковой» , — сказал врач.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Госдума в октябре на одном из заседаний рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л.

В свою очередь Руслан Исаев отметил, что широкие исследования на тему зависимости алкоголизации населения от объема тары на рынке не проводились.

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