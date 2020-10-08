Прямой эфир

В ФАС проверят главного нарколога России из-за справок для водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление ФАС России по Москве и территориальные подразделения МВД по столицы проводят проверку в отношении главного нарколога страны Евгения Брюна из-за истории, связанной со справками для водителей. Об этом заявили телеканалу РЕН ТВ в российской Генпрокуратуре в четверг, 8 октября.

Ушел без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей

Сообщение стало ответом на запрос телеканала о проверках, связанных с «возможными неправомерными действиями» руководителя Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов Брюна и «возможной аффилированностью с компанией «Медиатрейд».

«По имеющимся сведениям, проверки по указанному вопросу в настоящее время организованы Московским УФАС России и территориальными подразделениями МВД России по городу Москве в соответствии с установленной компетенцией. Окончательные решения по итогам проверок не приняты», — говорится в сообщении ГП.

В феврале «Известия» писали, что Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медицинских справок для водителей.

Тогда в ФАС сообщили изданию, что по поручению московской прокуратуры занялась проверкой деятельности ООО «Медиатрейд». Компания была единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября требовалось делать всем желающим получить водительские права.

Отмечалось, что столичная прокуратура проверяет связь компании-поставщика с Брюном и его коллегой Владимиром Якушевым, который до осени 2016 года являлся одним из учредителей «Медиатрейда».

Брюн отказался отвечать на вопрос «Известий» о сложившейся ситуации. Поговорить с Владимиром Якушевым также не удалось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020