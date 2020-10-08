В ФАС проверят главного нарколога России из-за справок для водителей

Главное управление ФАС России по Москве и территориальные подразделения МВД по столицы проводят проверку в отношении главного нарколога страны Евгения Брюна из-за истории, связанной со справками для водителей. Об этом заявили телеканалу РЕН ТВ в российской Генпрокуратуре в четверг, 8 октября.

Сообщение стало ответом на запрос телеканала о проверках, связанных с «возможными неправомерными действиями» руководителя Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов Брюна и «возможной аффилированностью с компанией «Медиатрейд».

«По имеющимся сведениям, проверки по указанному вопросу в настоящее время организованы Московским УФАС России и территориальными подразделениями МВД России по городу Москве в соответствии с установленной компетенцией. Окончательные решения по итогам проверок не приняты», — говорится в сообщении ГП.

В феврале «Известия» писали, что Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медицинских справок для водителей.

Тогда в ФАС сообщили изданию, что по поручению московской прокуратуры занялась проверкой деятельности ООО «Медиатрейд». Компания была единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября требовалось делать всем желающим получить водительские права.

Отмечалось, что столичная прокуратура проверяет связь компании-поставщика с Брюном и его коллегой Владимиром Якушевым, который до осени 2016 года являлся одним из учредителей «Медиатрейда».

Брюн отказался отвечать на вопрос «Известий» о сложившейся ситуации. Поговорить с Владимиром Якушевым также не удалось.