Прямой эфир

Уличные лестницы капитально отремонтируют в Ялте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ялты направили 12 млн рублей на капитальный ремонт уличных лестниц. Работы планируется провести до конца 2020 года.

По словам главы администрации Ялты Станислава Шапортова, в плохом состоянии находятся лестницы на улице Кирова, в переулках Крайнем и Пешеходном, на улице Крупской, а также в поселке Ореанда. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Помимо ремонта объектов, планируются оснащение лестниц перилами и монтаж наружного освещения. Накладки на ступени будут выполнены из мраморной крошки.

Заместитель начальника департамента ЖКХ Дмитрий Гаврилец обратил внимание на сложности при выполнении работ. Практически все материалы на объекты доставляются вручную из-за трудного доступа к лестницам. Пешеходов по возможности просят обходить места ремонта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020