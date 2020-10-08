Уличные лестницы капитально отремонтируют в Ялте

Власти Ялты направили 12 млн рублей на капитальный ремонт уличных лестниц. Работы планируется провести до конца 2020 года.

По словам главы администрации Ялты Станислава Шапортова, в плохом состоянии находятся лестницы на улице Кирова, в переулках Крайнем и Пешеходном, на улице Крупской, а также в поселке Ореанда. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Помимо ремонта объектов, планируются оснащение лестниц перилами и монтаж наружного освещения. Накладки на ступени будут выполнены из мраморной крошки.

Заместитель начальника департамента ЖКХ Дмитрий Гаврилец обратил внимание на сложности при выполнении работ. Практически все материалы на объекты доставляются вручную из-за трудного доступа к лестницам. Пешеходов по возможности просят обходить места ремонта.