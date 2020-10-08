Прямой эфир

Первый памятник штрафбату открыли в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый и единственный памятник штрафному батальону открыли в Псковской области. Он установлен на месте дивизионного захоронения в деревле Корзули.

В годы войны на территории Псковского района сражались несколько штрафбатов. Там массово захоронены погибшие при прорыве линии «Пантера». Инициаторами установки памятника стали участники спецпроекта «Губернский автодесант» Олег Константинов и Игорь Тарасов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на ГТРК «Псков».

Во время открытия памятника школьники Москвинской школы оставили послание будущим поколениям. Капсулу времени планируют открыть через 25 лет — в год 100-летия победы в Великой Отечественной войне. Обелиск станет первой точкой интерактивного маршрута, который планируют разработать в регионе.

С весны 2019 года «Губернский десант» восстановил три памятных знака в деревнях Уткино и Погостище.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020