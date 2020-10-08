Первый памятник штрафбату открыли в Псковской области

Первый и единственный памятник штрафному батальону открыли в Псковской области. Он установлен на месте дивизионного захоронения в деревле Корзули.

В годы войны на территории Псковского района сражались несколько штрафбатов. Там массово захоронены погибшие при прорыве линии «Пантера». Инициаторами установки памятника стали участники спецпроекта «Губернский автодесант» Олег Константинов и Игорь Тарасов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на ГТРК «Псков».

Во время открытия памятника школьники Москвинской школы оставили послание будущим поколениям. Капсулу времени планируют открыть через 25 лет — в год 100-летия победы в Великой Отечественной войне. Обелиск станет первой точкой интерактивного маршрута, который планируют разработать в регионе.

С весны 2019 года «Губернский десант» восстановил три памятных знака в деревнях Уткино и Погостище.