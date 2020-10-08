Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 66,6 млн рублей

Управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт на выполнение противоаварийных работ на чкаловской лестнице. Стоимость ремонта составит 66,6 млн рублей.

В качестве подрядчика выступает государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ремонт пройдет на всей лестнице — от памятника Чкалову к реке Волге. Строители проведут демонтажные работы, археологические наблюдения, подготовят территорию и выполнят иные работы. Основное финансирование будет направлено на удерживающие сооружения для лестницы и восстановительные работы.

Ремонт завершится до 18 декабря 2020 года. Гарантийный срок составит три года.

Чкаловская лестница является объектом культурного наследия регионального значения. Ее построили в середине XX века. Частичное обрушение лестницы произошло в сентябре 2019 года.