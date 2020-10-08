Прямой эфир

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 66,6 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт на выполнение противоаварийных работ на чкаловской лестнице. Стоимость ремонта составит 66,6 млн рублей.

В качестве подрядчика выступает государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ремонт пройдет на всей лестнице — от памятника Чкалову к реке Волге. Строители проведут демонтажные работы, археологические наблюдения, подготовят территорию и выполнят иные работы. Основное финансирование будет направлено на удерживающие сооружения для лестницы и восстановительные работы.

Ремонт завершится до 18 декабря 2020 года. Гарантийный срок составит три года.

Чкаловская лестница является объектом культурного наследия регионального значения. Ее построили в середине XX века. Частичное обрушение лестницы произошло в сентябре 2019 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020