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День ветерана труда появится в Башкортостане

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Новый памятный день может появиться в Башкортостане. Депутаты Государственного собрания — курултая республики рассмотрят вопрос о введении Дня ветерана труда на ближайшем заседании.

По данным Госсобрания, отмечать праздник предлагается 18 января. Именно в этот день в 1974 году указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». Об этом пишет ИА «Башинформ».

Медалью награждали рабочих, колхозников и служащих в качестве признания их трудовых заслуг при достижении стажа, необходимого для выхода на пенсию. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев отметил, что появление памятной даты станет символом признания заслуг тех, кто посвятил себя многолетнему труду.

Ранее Курултай установил еще один памятный день. 13 ноября отмечается День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

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