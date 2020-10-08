Тамбовские школы не будут переводить на дистанционное обучение

В управлении образования и науки Тамбовской области не видят оснований для перевода школ на дистанционное обучение. Таким образом там отреагировали на появившиеся накануне в СМИ сообщения о переходе на дистанционку в масштабах всего региона.

Сейчас занятия приостановлены только в 0,3% школ области в рамках мер, принимаемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Ограничения действуют в 17 образовательных учреждениях, в том числе в одном вузе, двух детских садах и 13 школах Тамбовской области, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на представителя отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Панкратову.

За последние 24 часа в Тамбовской области зарегистрировали 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе — 8124.