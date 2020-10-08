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Семья из трех человек погибла при пожаре в Алтайском крае

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Тела трех человек, в том числе ребенка, обнаружили в жилом доме после пожара в Алтайском крае. Из горящего здания спасли 18-летнего парня.

Пожар произошел в Благовещенском районе в ночное время. Огонь охватил два рядом стоящих дома, а также надворную постройку. Пожарным удалось предотвратить взрывы газовых баллонов, пишет altapress.ru.

В результате возгорания уничтожены крыша и одна комната первого дома, пристройка, а также часть крыши второго дома. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.

При осмотре помещений сотрудники МЧС нашли тела 36-летней женщины, 31-летнего мужчины и их семилетнего ребенка. Также из горящего дома вынесли 18-летнего парня, он госпитализирован.

По факту возгорания следователи начали доследственную проверку.

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