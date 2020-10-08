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Осенняя уборка началась в Астрахани

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В Астрахани стартовала осенняя уборка. Работы идут во всех районах города. Специальные мобильные бригады ликвидируют незаконные свалки, подбирают мусор на центральных магистралях, зачищают прилотковые части дорог от смета, моют ограждения.

По словам представителя коммунального отдела администрации Трусовского района Владимира Ракитянского, ликвидация несанкционированных свалок проводится каждый день. Чиновники проводят разъяснительную работу с жителями, иногда выписывают штрафы.

Как поясняет «Астрахань-24», осенью вопрос ликвидации свалок стоит особенно остро, поскольку многие горожане отпиливают сухие ветки деревьев на своих придомовых участках и оставляют их рядом с мусорными контейнерами. Из-за этого возникают все новые скопления отходов.

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