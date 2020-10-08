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Грузовик сбил ребенка в Ульяновске

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В Ульяновске девятилетний ребенок попал под колеса грузового автомобиля. ДТП случилось 7 октября в 18:35 во дворе дома на Ульяновском проспекте. Ребенок госпитализирован.

Как сообщает 1ul.ru, мальчик перебегал проезжую часть и не убедился, что дорога свободна. За рулем ГАЗ-2834 находился 51-летний мужчина. По данным УМВД по области, в момент аварии водитель был трезв.

7 октября сообщалось о ДТП с участием школьной «Газели», трех грузовиков и легкового автомобиля на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане. В результате три человека погибли, 14 человек, включая 10 детей, госпитализированы. Причиной аварии стал выезд одного из грузовиков на встречную полосу.

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