Шторм и сильные снегопады пообещали жителям ЯНАО в ближайшие дни

На ЯНАО надвигаются снегопады и штормовой ветер. В четырех из семи районов округа объявлено штормовое предупреждение. В четверг, 8 октября, ожидаются порывы ветра до 18 м/с и понижение температуры до -6 градусов, сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

Неблагоприятные погодные явления особенно остро будут ощущаться в Надымском, Тазовском, Пуровском и Ямальском районах. На западе округа осадков преимущественно не ожидается, в остальных районах — дождь и мокрый снег. В ближайшие дни погода существенно меняться не будет.

Как пишет ИА «Ура.ру», несмотря на минусовые температуры, пока не было принято решение о закрытии паромных переправ. Паромы через Обь на трассе Салехард–Лабытнанги ходят по расписанию, а мост через Пур откроется через восемь дней.

В понедельник, 6 октября, в Красноярске выпал первый снег. Еще в воскресенье в городе светило солнце и воздух прогревался до +13 градусов.