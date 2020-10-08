Крытый хоккейный корт под Омском готов на 90%

В поселке Красный Яр в Омской области на финальной стадии находится строительство крытого хоккейного корта. Готовность спортивного объекта — более 90%. Рабочие заканчивают благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Как рассказали ИА «ОМСКРЕГИОН» в региональном министерстве спорта, сейчас строители монтируют окна, двери и ворота, устанавливают хоккейные борты. Срок сдачи корта — 31 октября, но работы ведутся с опережением графика.

По словам главы ведомства Дмитрия Крикорьянца, открытие новых спортивных объектов помогает выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по привлечению к систематическим занятиям спортом 55% населения к 2024 году.

Подрядчик объекта — ООО «Степстрой». Компания обустроила крыльцо и пандус, чтобы хоккейную площадку могли посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Место для хоккейного корта выбрали не случайно. Дело в том, что жители Красного Яра очень любят хоккей, а местные спортсмены ездят на тренировки в Омск. Теперь же они будут тренироваться на домашнем льду.

Ранее сообщалось, что в Омске на месте строительства нового 12-тысячного хоккейного стадиона в середине сентября заложили капсулу, символизирующую начало активной фазы возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба «Авангард». Новая «Арена Омск» будет представлять собой шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. кв. м.